Karabük’ten çaldılar, Zonguldak’ta yakalandılar

Karabük'ün Eskipazar İlçesine bağlı bir köyden 10 Nisan'da bir marangozun makinelerini çalan hırsızlar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından teknik ve fiziki takiple Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yakalandı.

Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve Zonguldak Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği personeliyle koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Bir şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürerken çalınan yaklaşık 300 bin lira değerindeki bir tam otomatik tomruk arabası, bir tomruk yürütme aparatı, bir adet ayaklı matkap, bir adet şerit makinesi, bir adet tomruk biçme makinesi ve bir adet çoklu yan alma makinesi sahibine teslim edildi.