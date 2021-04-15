Ramazan ayında oruçlarını tutan müminler için Ramazan imsakiyesi büyük önem taşıyor. On bir ayın sultanında oruç tutan Müslümanlar kendi illerindeki iftar saati vakitlerini imsakiye sayesinde kolaylıkla öğrenebiliyor. Ramazan İmsakiyesi ile Kayseri iftar vakti saat kaçta sorusunun yanıtı belli oldu. Buna göre; Kayseri iftar saati vakti kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Kayseri’de iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta? İşte Kayseri iftar saati 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan imsakiyesi duyurulurken Kayseri iftar saati vakti merak ediliyor. Oruca başlama süresi olarak da bilinen imsak vakti sabaha karşı, güneşin doğmasına yakın bir vakti işaret ederken akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarına oturulur. Kayseri'de yaşayan vatandaşlar Kayseri iftar saati vakti kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Kayseri'de iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. Yayınlanan imsakiye ile Kayseri'de Ramazan ayına girecek ve oruç tutacak olan vatandaşlar için iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Ramazan imsakiyesi ile Kayseri iftar saati ve imsak vakti bilgileri…

KAYSERİ İFTAR SAATİ VAKTİ KAÇTA?

Ramazan imsakiye ile Kayseri iftar saati vakti belli oldu. Diyanet ile yayınlanan 2021 Kayseri iftar saati vakti şöyle;