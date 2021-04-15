Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli’nde pandemi toplantısı yapıldı
Giriş Tarihi: 15.4.2021 15:14

’nde pandemi toplantısı yapıldı

İHA
Kırklareli’nde pandemi toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan Ayı içerisinde uygulamaya konulan “” ve “ Genelgesi” kapsamındaki uygulamalar ile kent genelinde Korona virüs tedbirlerinin değerlendirildiği İl Pandemi toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında ve Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Kurum müdürleri ve STK başkanlarının katılımıyla İl Pandemi toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.



Vali Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan ayı içerisinde uygulamaya konulan "Kısmi Kapanma Genelgesi" ve Kontrollü Normalleşme Döneminde uygulamaya geçilen "Dinamik Denetim Süreci" ile ilgili genelge kapsamındaki uygulamalar ve kent genelinde salgın hastalıkla ile ilgili alınan tedbirler ve ilgili gündem maddeleri görüşüldü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırklareli’nde pandemi toplantısı yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA