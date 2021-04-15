Kocaeli'deki döküm fabrikasında patlama! 2'si ağır 8 yaralı

Kocaeli Körfez İlçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada saat 15.45 sularında döküm kazanı patladı.

Patlama sonrasında çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Öte yandan patlamada yaralanan işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 2 si ağır 8 yaralının tedavilerine hastane devam edildiği öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.