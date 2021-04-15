Ramazan ayında oruçlarını tutan müminler için Ramazan imsakiyesi büyük önem taşıyor. On bir ayın sultanında oruç tutan Müslümanlar kendi illerindeki iftar saati vakitlerini imsakiye sayesinde kolaylıkla öğrenebiliyor. Ramazan İmsakiyesi ile Konya iftar vakti saat kaçta sorusunun yanıtı belli oldu. Buna göre; Konya iftar saati vakti kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Konya’da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta? İşte Konya iftar saati 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan imsakiyesi duyurulurken Konya iftar saati vakti merak ediliyor. Oruca başlama süresi olarak da bilinen imsak vakti sabaha karşı, güneşin doğmasına yakın bir vakti işaret ederken akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarına oturulur. Konya'da yaşayan vatandaşlar Konya iftar saati vakti kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Konya'da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. Yayınlanan imsakiye ile Konya'da Ramazan ayına girecek ve oruç tutacak olan vatandaşlar iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Ramazan imsakiyesi ile Konya iftar saati ve imsak vakti bilgileri…

KONYA İFTAR SAATİ VAKTİ KAÇTA?

Ramazan imsakiye ile Konya'nın iftar saati vakti belli oldu. Diyanet ile yayınlanan 2021 Konya iftar saati vakti şöyle;