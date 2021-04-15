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Giriş Tarihi: 15.4.2021 19:51

Korkutan çatı yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Korkutan çatı yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

'da dört katlı binanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler kısa sürede bütün çatıyı etkisi altına aldı. Binadan yükselen dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde her alan dört katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler kısa sürede bütün çatıyı etkisi altına aldı. Binadan duman çıktığını gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken henüz can kaybı ve yaralı bilgisine ulaşılamadı. Binada soğutma çalışmaları başlatıldı.

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Korkutan çatı yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
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