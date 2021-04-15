Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu alma ekranı 2021!

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hız kesmeden devam ediyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar "Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?" sorusuna cevap aradı. İşte aşı randevusu alma hakkında merak edilenler ve MHRS aşı randevusu alma ekranı!
AŞI RANDEVUSU ALMA
Mevcut aşılara ek olarak Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının 3 milyon dozu Türkiye'ye geldi. Yeni aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı. Yaş, kronik hastalık ve meslek gibi öncelikleri nedeniyle aşı sırası gelen birçok vatandaş aşı randevusu alma konusunda bilgi edinmek istiyor. Coronavirüs aşı randevusu almak için internette araştırma yapan vatandaşlar, koronavirüs aşı randevusu e-Nabız üzerinden alınır mı? diye merak ediyor.
COVID AŞI RANDEVUSU
Covid aşı randevusu almak isteyen vatandaşların Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) https://www.mhrs.gov.tr resmi internet sitesine giriş yapmaları veya 184'ü aramaları yeterli olmaktadır.
AŞI RANDEVUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIR MI?
Aşı için randevu almak isteyen vatandaşlar e-Nabız ve e-Devlet sistemleri üzerinden randevu alınıp alınamayacağını da merak ediyor. Turkiye.gov.tr ya da e-Nabız'dan giriş yapan vatandaşlar, arama bölümüne MHRS yazarak yönlendirildikleri ekrandan da başvuru yapabilmektedir.
KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve kişisel şifre ile giriş yapılır. Ardından "Randevu Al" butonuna tıklanır. Açılan pencereden "Aşı Randevusu Al" seçeneği tıklanır. MHRS aşı randevusu alma ekranı açıldığında hastane veya aile hekimliği tercihi yapılarak randevu işlemi tamamlanır.
AŞI SIRASI GELDİĞİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Vatandaşlar aşı durumunu e-Nabız hesabından ya da 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilir. Kısa mesaj için ASI yazıp boşluk bırakıp, T.C. Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp göndermek gereklidir.