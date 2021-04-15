Kritik güne gelindi! Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Nisan ayı 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı!

Merkez Bankası, piyasaların beklediği yılın dördüncü faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaları direkt etkileyecek olan kararda beklenti anketine göre; ekonomistlerin büyük bir geneli bu hafta düzenlenecek toplantıda bir süredir sabit tutulan politika faizinde değişiklik olmayacağı yönünde. PPK yeni başkan Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararıyla ilgili olarak Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta, TCMB 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak soruları da yanıt buldu. İşte Merkez Bankası faiz toplantı tarihi!
PPK yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak olan Merkez Bankası toplantı tarihi belli oldu. Binlerce kişi Nisan ayına ait politika faizini merak ederken TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 15 Nisan 2021 günü gerçekleştirilecek. Perşembe gününe denk gelen PPK yeni başkan Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.
Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.