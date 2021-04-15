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Haberler Yaşam Haberleri Kritik güne gelindi! Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Nisan ayı 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 15.4.2021 09:50 Son Güncelleme: 15.4.2021 09:59

Kritik güne gelindi! ne zaman, saat kaçta? Nisan ayı 2021 PPK için geri sayım başladı!

Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? TCMB 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasalara yön verecek olan için gözler Nisan ayında düzenlenecek olan Para Politikası Toplantısına çevrildi. Her ayın belli tarihlerinde düzenlenen toplantı sonrasında çıkacak olan kararlar kamuoyuna duyurulurken ne zaman, saat kaçta, sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Merkez Bankası’nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak olan toplantıda uzman görüşlere göre faizlerde bir değişikliğin olmayacağı düşünülüyor. Bu haftanın en önemli gündemi olan Merkez Bankası toplantı tarihi belli oldu. İşte detaylar…

Merkez Bankası, piyasaların beklediği yılın dördüncü faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaları direkt etkileyecek olan kararda beklenti anketine göre; ekonomistlerin büyük bir geneli bu hafta düzenlenecek toplantıda bir süredir sabit tutulan politika faizinde değişiklik olmayacağı yönünde. PPK yeni başkan Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararıyla ilgili olarak ne zaman, saat kaçta, TCMB 2021 ne zaman açıklanacak soruları da yanıt buldu. İşte Merkez Bankası faiz toplantı tarihi!

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI İLE FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PPK yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak olan Merkez Bankası toplantı tarihi belli oldu. Binlerce kişi Nisan ayına ait politika faizini merak ederken toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? TCMB 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2021 NİSAN AYI

Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 15 Nisan 2021 günü gerçekleştirilecek. Perşembe gününe denk gelen PPK yeni başkan Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak.

Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? TCMB 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.

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Kritik güne gelindi! Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Nisan ayı 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı!
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