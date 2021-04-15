Kültür İnanç Parkı aydınlanacak

Nusaybin Kaymakamlığı, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında yapılan protokolde, İlçede bulunan Kültür İnanç Parkı'nda aydınlatma çalışması yapılacağı belirtildi.

Yapılan protokol töreninde Nusaybin Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Emre Yalçın ile Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç hazır bulundu.

Protokolü imzalayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yalçın, ilçede bulunan tarihi mekânları turizmin uğrak mekânları haline getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Genç ise, çevre düzenlemesinden sonra yapılan aydınlatma projesi ile Kültür İnanç Parkı'nın tanınırlığını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Kabul Listesi'nde yer alan Nusaybin Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesinin içerisinde yer aldığı Kültür İnanç Parkı'nın çevre aydınlatılması çalışmaları en yakın zamanda başlaması planlanıyor.