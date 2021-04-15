Ramazan ayında oruçlarını tutan müminler için Ramazan imsakiyesi büyük önem taşıyor. On bir ayın sultanında oruç tutan Müslümanlar kendi illerindeki iftar saati vakitlerini imsakiye sayesinde kolaylıkla öğrenebiliyor. Ramazan İmsakiyesi ile Malatya iftar vakti saat kaçta sorusunun yanıtı belli oldu. Buna göre; Malatya iftar saati vakti kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Malatya’da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta? İşte Malatya iftar saati 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan imsakiyesi duyurulurken Malatya iftar saati vakti merak ediliyor. Oruca başlama süresi olarak da bilinen imsak vakti sabaha karşı, güneşin doğmasına yakın bir vakti işaret ederken akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarına oturulur. Malatya'da yaşayan vatandaşlar Malatya iftar saati vakti kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Malatya'da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. Yayınlanan imsakiye ile Malatya'da Ramazan ayına girecek ve oruç tutacak olan vatandaşlar için iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Ramazan imsakiyesi ile Malatya iftar saati ve imsak vakti bilgileri…

MALATYA İFTAR SAATİ VAKTİ KAÇTA?

Ramazan imsakiye ile Malatya iftar saati vakti belli oldu. Diyanet ile yayınlanan 2021 Malatya iftar saati vakti şöyle;