Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan imsakiyesi duyurulurken Malatya iftar saati vakti merak ediliyor. Oruca başlama süresi olarak da bilinen imsak vakti sabaha karşı, güneşin doğmasına yakın bir vakti işaret ederken akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarına oturulur. Malatya'da yaşayan vatandaşlar Malatya iftar saati vakti kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Malatya'da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. Yayınlanan imsakiye ile Malatya'da Ramazan ayına girecek ve oruç tutacak olan vatandaşlar için iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Ramazan imsakiyesi ile Malatya iftar saati ve imsak vakti bilgileri…
Ramazan imsakiye ile Malatya iftar saati vakti belli oldu. Diyanet ile yayınlanan 2021 Malatya iftar saati vakti şöyle;
MALATYA İFTAR SAATİ: 19:10
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Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Bu orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyâzet ve mücâhede yolu olarak mevcut olmasını da açıklar.