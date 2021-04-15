Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Malatya iftar saati vakti kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Malatya’da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 15.4.2021 14:41

iftar saati vakti kaçta? ile Malatya’da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta?

Malatya iftar saati vakti kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Malatya’da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta?

Ramazan ayında oruçlarını tutan müminler için büyük önem taşıyor. On bir ayın sultanında oruç tutan Müslümanlar kendi illerindeki iftar saati vakitlerini imsakiye sayesinde kolaylıkla öğrenebiliyor. Ramazan İmsakiyesi ile iftar vakti saat kaçta sorusunun yanıtı belli oldu. Buna göre; ? ile Malatya’da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta? İşte saati 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulurken iftar saati vakti merak ediliyor. Oruca başlama süresi olarak da bilinen imsak vakti sabaha karşı, güneşin doğmasına yakın bir vakti işaret ederken akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarına oturulur. Malatya'da yaşayan vatandaşlar ? ile Malatya'da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. Yayınlanan imsakiye ile Malatya'da Ramazan ayına girecek ve oruç tutacak olan vatandaşlar için iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Ramazan imsakiyesi ile saati ve imsak vakti bilgileri…

MALATYA İFTAR SAATİ VAKTİ KAÇTA?

Ramazan imsakiye ile Malatya iftar saati vakti belli oldu. Diyanet ile yayınlanan 2021 Malatya iftar saati vakti şöyle;

Malatya iftar saati vakti kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Malatya’da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta?

MALATYA İFTAR SAATİ KAÇTA? (15 NİSAN 2021 PERŞEMBE)

İFTAR SAATİ: 19:10

MALATYA İMSAKİYE 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya iftar saati vakti kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Malatya’da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta?

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

Malatya iftar saati vakti kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Malatya’da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta?

ORUCUN ÖNEMİ NEDİR?

Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Bu orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyâzet ve mücâhede yolu olarak mevcut olmasını da açıklar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya iftar saati vakti kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Malatya’da iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA