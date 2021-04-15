Mali müşavirler, haftaiçi saat 19:00'dan sonra, haftasonu ise tüm gün süren yasaklardan muafiyet durumlarını araştırıyor. Bakanlık Mali müşavirler sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamasından muaf mı? sorusunu cevapladı. Açıklamaya göre Mali müşavirler yasaktan muaf sayılacak ancak sokağa çıkma yasağı muafiyetleri sınırlı olacak.

MALİ MÜŞAVİRLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI 2021

İçişleri Bakanlığı resmî internet sitesinde, "Kısmi Kapanma Tedbirleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında "Mali müşavirler sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamasından muaf mı?" sorusuna yanıt verildi. Mali müşavirler sokağa çıkma yasağı genelgesine göre kısıtlamaya tabi olsalar da önümüzdeki iki haftasonu yasaktan muaf tutulacaklar.