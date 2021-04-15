Mali müşavirler, haftaiçi saat 19:00'dan sonra, haftasonu ise tüm gün süren yasaklardan muafiyet durumlarını araştırıyor. Bakanlık Mali müşavirler sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamasından muaf mı? sorusunu cevapladı. Açıklamaya göre Mali müşavirler yasaktan muaf sayılacak ancak sokağa çıkma yasağı muafiyetleri sınırlı olacak.
MALİ MÜŞAVİRLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI 2021
İçişleri Bakanlığı resmî internet sitesinde, "Kısmi Kapanma Tedbirleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında "Mali müşavirler sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamasından muaf mı?" sorusuna yanıt verildi. Mali müşavirler sokağa çıkma yasağı genelgesine göre kısıtlamaya tabi olsalar da önümüzdeki iki haftasonu yasaktan muaf tutulacaklar.
MALİ MÜŞAVİRLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ 2021
Serbest mali müşavirler genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler. Ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle mali müşavirler ile çalışanları, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklardır.
MUAFİYET NELERİ KAPSIYOR?
Öte yandan bu muafiyet genel bir muafiyet olmayıp sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlıdır. Aksi durumlar muafiyetin kötüye kullanımı olarak değerlendirilerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.