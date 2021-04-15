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Giriş Tarihi: 15.4.2021 14:48

Manisa'da bugün iftar saat kaçta? Manisa 2021 Ramazan imsakiyesi ile iftara ne kadar kaldı, sahur vakti ne zaman?

Manisa'da bugün iftar saat kaçta? Manisa 2021 Ramazan imsakiyesi ile iftara ne kadar kaldı, sahur vakti ne zaman?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle birlikte oruç ibadeti idrak edilmeye başlandı. Oruç tutanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesinde yer alan iftar saatleri önem taşıyor. Sahura uyanıp oruç ibadetini yerine getirenler için vakti saat kaçta sorusunun cevabı Ramazan 2021 imsakiyesinde yer alıyor. Manisa iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

İslam aleminin büyük bir heyecanla karşıladığı Ramazan ayında Müslümanlar, kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek. Geçen yıl olduğu gibi koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçecek olan Ramazan 2021 için il il imsakiye bilgileri, Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İmsakiyede, Manisa iftar saatleri ve sahur saatleri ile 30 günlük imsakiye bilgisi yer alıyor. Manisa'da bugün iftar saat kaçta?

MANİSA İFTAR SAATLERİ 2021

Manisa Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Manisa iftar saati ve sahur vakti şöyle;

MANİSA İMSAKİYE 2021

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Manisa'da bugün iftar saat kaçta? Manisa 2021 Ramazan imsakiyesi ile iftara ne kadar kaldı, sahur vakti ne zaman?
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