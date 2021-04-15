Market ve bakkal çalışma saatleri değişti mi? Hafta içi bugün marketler kaça kadar açık ve saat kaçta kapanıyor?

13 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen son Kabine Toplantısı ile birlikte kısmi kapanma getirildi. Yeni kararlar Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulurken İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayınlandı. Ramazan ayında yaşanacak kısmı kapanma ile birlikte de market çalışma saatleri değişti mi sorusunun yanıtı aranıyor. Bu kapsamda; hafta içi hafta sonu marketler saat kaçta kapanacak? Marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile market çalışma saatleri!

Son gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı. Başkan Erdoğan Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda; sokağa çıkma yasağı saatlerinin de değiştiği duyuruldu. Bu açıklamalar ile birlikte market çalışma saatleri değişti mi sorusunun yanıtı da aranıyor. Marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? Hafta içi hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte yeni genelge ile market çalışma saatleri!

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.

Genelgeye göre; market çalışma saatleri şu şekilde;