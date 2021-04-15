Mersin iftar saati 2021: Ramazan İmsakiyesi ile (İçel) Mersin iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta?

Ramazan ayında oruç ibadeti yapılmaya devam edilirken vatandaşlar kendi illerindeki iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından 2021 Ramazan imsakiyesi yayınlanırken il il iftar vakitleri de belli oldu. Bu kapsamda; Mersin iftar saati ile akşam ezanı saat kaçta okunacak? Ramazan imsakiyesi ile Mersin iftar saati ve imsak vakti bilgileri…

MERSİN İMSAKİYE 2021!

Diyanet tarafından yayınlanan il il iftar saatleri belli oldu. Mersin iftar saati ile imsak vakti bilgileri şöyle;