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Giriş Tarihi: 15.4.2021 11:25

Mesafesiz iskambil oynadılar! 50 bin lira ceza yediler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Mesafesiz iskambil oynadılar! 50 bin lira ceza yediler

’da iki farklı kıraathanede iskambil oynayan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 14 kişiye 50 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi ve Eksioğlu Mahallesi'nde bulunan iki kıraathaneyi denetledi. Masalarda iskambil kağıtlarının bulunduğu tespit edildi. Söz konusu adreslerde oyun oynayan ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları saptanan 14 kişiye 50 bin 345 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü tespit edilen bir adres Çekmeköy İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Mesafesiz iskambil oynadılar! 50 bin lira ceza yediler
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