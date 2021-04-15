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Giriş Tarihi: 15.4.2021 09:01 Son Güncelleme: 15.4.2021 09:05

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bugün sağanak bekleniyor

AA
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bugün sağanak bekleniyor

tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; yurdumuzun genellikle parçalı bulutlu, , Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurtta hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU ŞÖYLE:

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bugün sağanak bekleniyor
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