Şans topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı burada: 14 Nisan Şans topu sonuçları MPİ canlı yayınında açıklandı!

Şans topu çekiliş sonuçları bugün de binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz çekilişte 13-16-19-29 ve 34 numaralarının kazandığı çekilişte bu hafta kazanan rakamları tahmin etmek isteyen vatandaşlar bu noktada araştırmalarını sürdürüyor. "14 Nisan Şans topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları akşam saatlerine doğru yanıt aramaya başladı. İşte Şans topu çekiliş sonuçları ile kazanan rakamlar…

14 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere 1'den 34'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 5 rakam ve 1'den 14'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 1 şanslı rakam belirleniyor. Bu noktada bilet dolduran binlerce vatandaş Şans topu çekiliş sonuçları için bekleyişe geçti. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı…