MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı: 15 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Süper loto sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişte ikramiye 18 milyon 480 bin 885 TL'ye ulaştı. Haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günü düzenlenen çekilişte ikramiyenin devretmesiyle beraber oyuna olan ilgi de oldukça arttı. Bu kapsamda 21.30'da gerçekleşecek olan çekiliş için "MPİ ile 15 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Süper loto sonuçları ve Milli Piyango ile bilet sorgulama ekranı…