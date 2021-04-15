Muhtarlar, taleplerini Vali Demirtaş’a iletti

Mardin Valiliği makamında Artuklu Yukarı Aydınlı Meahalle Muhtarı Mehmet Salih Keleş, Aytepe Mahalle Muhtarı Ziver Koca, Midyat Taşlıburç Mahalle Muhtarı Bahri Orhan, Mazıdağı Meşeli Mahalle Muhtarı İsmail Kaya, Evciler Mahalle Muhtarı Nevaf Kalın, Ürünlü Mahalle Muhtarı Bahri Aydın, Yalınağaç Mahalle Muhtarı Mehmet Eliş ve Nusaybin Dağiçi Mahalle Muhtarı Mehmet Selim Al'ı ağırlayan Vali Demirtaş sorun ve talepleri tek tek dinledi.

Muhtarların yönetici ve vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirten Vali Demirtaş, "Muhtarlarımız ile sık sık bir araya gelerek vatandaşlarımızın isteklerini, bizlerden taleplerini istişare ediyoruz. Bizim tek derdimiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Bu gün de Muhtarlarımız ile bir araya gelerek vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm arayışı içine girdik. Özellikle kırsal mahallelerimizi birbirine bağlayan grup yollarını asfaltlayacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yol konusunu en öncelikli işlerimizin başında gördük. Plan ve programımızı bu yönde yaptık. Arkadaşlarımız halen sahada çalışıyor. Özellikle grup yollarımız başta olmak üzere 600 kilometreye kadar asfalt çalışması yapmayı düşünüyoruz. Bu çalışmanın sonuna geldiğimizde İlimizde yol sorun olmaktan çıkacaktır." diye konuştu.