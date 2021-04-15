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Giriş Tarihi: 15.4.2021 23:12 Son Güncelleme: 15.4.2021 23:31

O koca tutuklandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
O koca tutuklandı

Sosyal medyada annesi ve kendisinin 2 yıldır yıldır şiddet ve tehdite maruz kaldığını öne sürerek darp görüntülerinin yer aldığı videonun ’da yaşandığı ortaya çıktı. Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada İran uyruklu G.A.A.’nın resmi nikahlı eşi Z.Ç. tarafından darp edildiği tespit edildiği ve şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Olayın 14 Nisan'da yaşandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Saat 17..55'te 155 Polis İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiş ve İran uyruklu müşteki şahıs olan G.A.A.yı olay yerinden alıp tedavi için Adana Şehir Hastanesine götürmüşlerdir. İlgili şahıs gözaltına alınmıştır. Müşteki şahıs G.A.A. verdiği ifadede resmi nikâhlı eşi olan Z. Ç. ile tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edip darp ettiğini beyan etmiş eşinden davacı ve şikâyetçi olmuştur. Bunun üzerine müşteki şahıs G.A.A. hakkında "Önleyici Tedbir Kararı" uygulanmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahıs Z.Ç. mahkeme tarafından tutuklandı."
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O koca tutuklandı
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