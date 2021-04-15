O koca tutuklandı

Olayın 14 Nisan'da yaşandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:"Saat 17..55'te 155 Polis İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiş ve İran uyruklu müşteki şahıs olan G.A.A.yı olay yerinden alıp tedavi için Adana Şehir Hastanesine götürmüşlerdir. İlgili şahıs gözaltına alınmıştır. Müşteki şahıs G.A.A. verdiği ifadede resmi nikâhlı eşi olan Z. Ç. ile tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edip darp ettiğini beyan etmiş eşinden davacı ve şikâyetçi olmuştur. Bunun üzerine müşteki şahıs G.A.A. hakkında "Önleyici Tedbir Kararı" uygulanmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahıs Z.Ç. mahkeme tarafından tutuklandı."