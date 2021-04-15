Öğretmen olma hayaliyle yaşayan kadının başarısı

Siverek Kız Meslek Lisesi'nden 1987 yılında mezun olan 55 yaşındaki Sakine Bilgiç, maddi imkânsızlıklar nedeniyle üniversite sınavlarına katılamadı. Öğretmen olma hayaliyle yaşayan Bilgiç, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce açılan el sanatları kurslarına katıldı. 2018 yılında öğrenci olarak katıldığı Siverek Halk Eğitim Merkezindeki (HEM) elde tel sarma kursunu başarıyla tamamlayarak, kurs bitirme sertifikası ile birlikte kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgelerini aldı. Halk Eğitim Merkezine başvuran Sakin Bilgiç, Siverek Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ahmede Hane Kadın Kültür Merkezi'nde açılan elde tel sarma kursuna usta öğretici olarak kurs vermeye başladı. Aynı zamanda öğretmen olma hayalini daha fazla ertelemek istemeyen Bilgiç, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan merkezi sistem devlet memurluğu sınavlarına hazırlık kursuna katılıyor. Kursta üniversite sınavlarına hazırlanarak öğretmen olmayı hedefliyor.

"HAYALİM ÖĞRETMEN OLMAKTI"

Çocukluğundan bu yana öğretmen olmak istediğini dile getiren Sakin Bilgiç, "İyi bir öğretmen olmak istiyorum ki çocuklara, öğrencilere bir şeyler öğretebilmek istiyorum. Aynı zamanda çevremdeki yetişkinlere de bir şeyler öğretebilmek için çabaladım ve şimdi ise bir nebze de olsa öğretmenlik mesleğini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Belgelerini aldıktan sonra öğrenci olduğu kursa öğretmen olarak dönen Bilgiç, şunları söyledi:

"Bir nebze de olsa öğretmenlik mesleğini tadını alıyorum. 55 yaşındayım ve üniversiteye de hazırlanıyorum. Ben okuma ve öğrenme azmimi hiç kaybetmedim, kaybetmeyi de düşünmüyorum, sonuna kadar okuyacağım. Kadınlara önerim kendilerini geliştirsinler. Bir bayana dokunabilmek topluma dokunabilmektir çünkü bir kadın mutsuz ise mutsuz bireyler yetişir. Kursa gelen bazı öğrencilerim yeni olmalarına rağmen kendilerini zinde hissettiklerini ve benim gibi hedeflerinin peşinden gitmek istediklerini söylüyorlar. Unutmamalıyız ki eğitim yaşı yoktur ve özellikle bölgemizin kadınları hedeflerinin, hayallerinin peşinden gitsinler. Bir kadının kendini ifade edebilmesinden daha mutlu ne olabilir ki? Ben isterim ki Sakine'ler çoğalsın." dedi.

Sakine Bilgiç'in sürekli olarak devam eden bir kursiyer olduğunu belirten Siverek Halk Eğitim Müdürü Mahmut Kışlar, "3 yıl önce kendisi el sanatlarındaki elde tel sarma kursuna başladı, Kurs bitiminde 'ben bu işi öğrendim, öğretmenliğini de yapmak istiyorum' deyince kendisindeki azmi gördük ve Mesleki Çıraklık Teknik okuluna gönderdik. Katıldığı tüm kursları başarıyla tamamladı ve belgelerini aldı. Bu yıl içerisinde de bu kursun öğretmenliğini yapmak için bize başvurdu. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sayfasındaki sıralamaya göre sıra kendisine gelince hocamıza kursumuzu da açtık. Şu an öğrencileri ve kursiyerleriyle çok güzel bir şekilde kursa devam ediyor. Azmini tebrik ediyorum ki aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Sakine hocam kursiyerimiz iken şu an bizim öğretmenimiz oldu." ifadelerini kullandı.