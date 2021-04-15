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Giriş Tarihi: 15.4.2021

Öğretmenlerin aşılanmasına başlandı

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Öğretmenlerin aşılanmasına başlandı

Milli Eğitim Bakanı öğretmenler ve okul çalışanlarına ilişkin öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna şu ana kadar 425 bin 430 personelin dahil edildiğini bildirdi

İlkokul ve okul öncesi kurumlarda bulunan öğretmenler, psikolojik danışmanlar, okul yöneticileri ve okul çalışanlarının sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabileceğini bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dâhil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır" dedi. Aşılama daha sonra yüz yüze eğitimin devam ettiği 8 ve 12. sınıf öğretmenlerine uygulanacak.
Bakan Selçuk ayrıca, "Salgın sürecinde her bir öğrencimize ulaşmak, ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunmaya devam ediyoruz. 9 ve 10. sınıflar için hazırladığımız beceri temelli etkinlik kitap setine 11. sınıflar için de kitaplar ekledik" ifadelerini kullandı.
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Öğretmenlerin aşılanmasına başlandı
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