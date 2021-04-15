Öldürmeye teşebbüse 7 yıl 6 ay hapisle tahliye

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen karar duruşmasına sanık Hikmet A, tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı cezaevinden SEGBİS vasıtasıyla mahkemeye katılırken avukatı duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyetince okunan mütalaayı sanık Hikmet A. kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Karar duruşmasında tutuklu yargılanan sanık Hikmet A. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan önce müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından cezası 12 yıl hapse düşen sanığa mağdurun haksız fiil oluşturan sözlerine istinaden 1/4 oranında ve duruşmadaki iyi hali itibariyle 1/6 oranında indirim uygulanarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın almış olduğu ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süre nazara alınarak tahliyesine karar verildi.

ÖNCE AZERBAYCAN'LIYI VURDU SONRA KENDİNİ VURDU

16 Nisan 2020 günü saat 23.00 sıralarında Payallar Mahallesi'nde araç içersinde silah ile şüpheli Hikmet'in bacağından ve Azerbaycan uyruklu mağdur Tahıra Gurbanova'nın sol klavikuladan(Köprücük kemiği) yaralanmaları olayı ile ilgili olarak Mağdur Tahıra ifadesinde şüphelinin kendi arkadaşı olduğunu olay günü kendisini aradığını ve canının sıkkın olduğunu konuşalım dediğini, bunun üzerine aynı evde kaldığı Fatih adlı şahısla evlerinin önüne çıktıklarını, bir süre sonra şüphelinin araç ile geldiğini, kendisini aracın ön koltuğuna bindiğini, Fatih'in ise arka koltukta oturduğunu, şüpheli aracı kullandıktan sonra durduğunu ve kendisine bağırmaya başladığını, aniden koltuğun altından sağ eliyle bir tabanca çıkarttığını ve çıkarır çıkarmaz kendisine ateş ettiğini, kendisinin vurulduğunu, sonrasında şüpheli Hikmet'in bir elde kendi bacağına ateş ettiğini, arkadaşı Fatih'e Hikmet'i arkaya geçirmesini kendisinin de aracı kullanarak ikisini hastaneye götürmesini söylediğini, araç içerisinde bulunan silaha ne olduğunu bilmediğini, Hikmet'ten şikayetçi olmadığını ifade etti.

Arkadaşını ve kendisini silahla yaralayan sanık Hikmet A, hastanede tedavisinin ardından 21 Nisan 2020 tarihinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı.