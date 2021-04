Öldürülen iş insanının ailesinin avukatı: Cinayet gasp amacıyla işlendi

Olay, geçen yıl 5 Haziran akşamı, Korkuteli ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Can ve Aydın Eser, iddiaya göre borç- alacak meselesini konuşmak için Harun Algül ile M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna gitti. Burada çıkan kavgada Harun Algül, av tüfeğiyle göğsünden ve bacağından vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Serdar Can ve Aydın Eser, bir süre sonra yakalanarak, gözaltına alındı. İkili, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.



'MAKTULÜ TANIMAM'



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddaname Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan Serdar Can, maktulün yaşanan arbedede tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğunu, ölen Harun Algül'ü tanımadığını ve bir alış verişi olmadığını öne sürdü. Serdar Can, ifadesinde şunları söyledi:



"Aydın Eser arkadaşımdır. Maktul Harun Algül'ü tanımam. Olay günü Aydın Eser ve A.A. ile birlikte M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna alacağımı almak için gittik. M.Ö. orada değildi. Depodaki M.B. isimli şahıs bize silah doğrultarak, 'Hiçbir yere gitmeyeceksiniz' dedikten sonra telefonda konuştuğu kişiye, 'Bunları rehin aldım. Çabuk gelin buraya' dediğini duydum. Sonra arabalarımızın anahtarlarını aldı. Bir süre sonra ortam sakinleşti ve M.B. isimli kişi bizden özür diledi. Sohbet etmeye başladık. Sonra M.Ö. ile birlikte 5-6 kişi geldi ve Aydın Eser'e saldırdı. M.B. isimli şahıs silahını alarak yeniden yanımıza geldi. Ben de aracımdaki av tüfeğini aldım ve korkutmak için havaya bir el ateş ettim. M.Ö. tüfeğin üstüne atladı. Tüfeği çekiştirirken tüfek yine patladı ve Harun Algül'ün vurulduğunu gördüm. Sonrasında olay yerinden kaçtım."



'YÜZÜME YUMRUK ATTI'



Aydın Eser ise ifadesinde, Harun Algül'ün M.Ö. ile birlikte olay yerine geldiğini belirterek, "Maktul bize 'Siz kimsiniz benim depoma geliyorsunuz?' diyerek yüzüme yumruk attı. Yere düştüm. Daha sonra birkaç kişi daha bana vurdu. Yerden kalkmaya çalışırken maktul Harun Algül, çay demliğini şakak bölgeme fırlattı. O sırada M.B. isimli şahıs silahla üzerime doğru geldi ve 2-3 el silah sesi duydum. Ama kimin ateş ettiğini görmedim. Harun Algül'ün yere düştüğünü gördüm. Bu sırada M.Ö. ile Serdar Can tüfeği çekiştiriyordu. Tüfek yine patladı. Sonrasında Serdar Can ile birlikte olay yerinden uzaklaştık" dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ



3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmalarda, Aydın Eser tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, son duruşmaya, Serdar Can tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Aydın Eser ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşma eksiklerin tamamlanması için 17 Mayıs'a ertelendi.



'SANIKLAR HAZIRLIKLI GELMİŞ'



Duruşma sonrası açıklama yapan şikayetçi avukatı Gencay Koç, olayın olduğu tarihte soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin dikkate alınmadığını söyledi. Sanıkların olay yerine hazırlıklı olarak, tüfek ve iki araçla geldiklerine dikkati çeken avukat Koç, "Sanıkların bir tasarı içerisinde hareket ettikleri ortadadır. Olay olduğunda, sıcağı sıcağına sanıklar hakkında 'yağma' suçuna teşebbüs açısından suç duyurusunda bulunduk, ancak tahkikat genişletilmemiştir. Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin şikayet dilekçemize olumlu veya olumsuz bir cevap vermemiştir. Şikayetimiz havada kalmıştır" diye konuştu.



Davanın 1 yılın sonunda açılabildiğine dikkati çeken avukat Gencay Koç, "Kısıtlama kararı alınmış ve dosyaya erişimimiz engellenmiştir. Kısıtlama kararına yaptığımız itiraz sonucunda dava ancak açılabilmiştir. Dosyaya da dava açıldıktan sonra vakıf olabildik. Şu an yargılama devam ediyor. Gerçeklerin elbette ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.