Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da hasta yakını doktoru dövdü!
Giriş Tarihi: 15.4.2021 14:24 Son Güncelleme: 15.4.2021 14:36

’da doktoru dövdü!

DHA
Ordu’da hasta yakını doktoru dövdü!

’nun Ünye ilçesinde ‘Bu kadarına da pes’ dedirten bir olay yaşandı. Devlet hastanesinde görevli Çetin Karadağ,  İlhan T.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Doktor saldırıda yaralandı. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Sağlık çalışanları salgını bitirmek için canla başla çalışırken Ordu'dan vicdanları yaralayan bir haber geldi. Hasta yakını İlhan T., henüz bilinmeyen bir nedenle Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Çetin Karadağ ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını doktora yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği saldırgan, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Saldırı sonrası yaralanan doktora acil serviste müdahale edildi.

Doktor Karadağ, saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu’da hasta yakını doktoru dövdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA