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Giriş Tarihi: 15.4.2021 11:24

Piyasaya süreceklerdi! Binlerce şişe ele geçirildi! Piyasa değeri 18 milyon lira!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Piyasaya süreceklerdi! Binlerce şişe ele geçirildi! Piyasa değeri 18 milyon lira!

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; piyasa değeri 18 milyon 452 bin lira olan binlerce şişe sahte parfüm ele geçirildi. Üç kamyon dolusu sahte parfüm ve malzeme İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. 5 şüpheli gözaltında...

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bağcılar, Bahçelievler ve Esenler İlçeleri'nde "Merdiven Altı" olarak tabir edilen adreslerde ve sağlıksız koşullarda "Sahte Parfüm" imal edildiğini tespit eden İstanbul Güvenlik Şube Polisleri söz konusu 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Adreslerde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 21 bin 439 adet satışa hazır dolu parfüm, 462 bin 742 parfüm kutusu, kapağı, şişesi, ambalaj kutusu, doluma hazır 25 litrelik parfüm sıvısı, sahte parfüm imalatında kullanılan sekiz makine ele geçirildi.



KAMYONLARLA EMNİYETE GETİRİLDİ

Üç kamyon dolusu sahte parfüm ve malzeme İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. El konulan 484 bin 181 adet sahte ürünün toplam piyasa değerinin 18 milyon 452 bin 960 lira olduğu ifade edildi. Operasyonla gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen H.B., M.E.T., H.D., H.E. ve S.K. isimli beş şüphelinin hakkında "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı.

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Piyasaya süreceklerdi! Binlerce şişe ele geçirildi! Piyasa değeri 18 milyon lira!
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