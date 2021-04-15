Piyasaya süreceklerdi! Binlerce şişe ele geçirildi! Piyasa değeri 18 milyon lira!

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bağcılar, Bahçelievler ve Esenler İlçeleri'nde "Merdiven Altı" olarak tabir edilen adreslerde ve sağlıksız koşullarda "Sahte Parfüm" imal edildiğini tespit eden İstanbul Güvenlik Şube Polisleri söz konusu 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Adreslerde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 21 bin 439 adet satışa hazır dolu parfüm, 462 bin 742 parfüm kutusu, kapağı, şişesi, ambalaj kutusu, doluma hazır 25 litrelik parfüm sıvısı, sahte parfüm imalatında kullanılan sekiz makine ele geçirildi.





KAMYONLARLA EMNİYETE GETİRİLDİ



Üç kamyon dolusu sahte parfüm ve malzeme İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. El konulan 484 bin 181 adet sahte ürünün toplam piyasa değerinin 18 milyon 452 bin 960 lira olduğu ifade edildi. Operasyonla gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen H.B., M.E.T., H.D., H.E. ve S.K. isimli beş şüphelinin hakkında "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı.