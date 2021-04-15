Platonik aşkının nişanlandığını öğrenince dehşet şaçtı

İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre platonik olarak aşık olduğu 28 yaşındaki Gülsüm Şengül'ün nişanlandığını öğrenen Enes Gergüs (19) genç kadını parkta vurdu. Ardından kaçtığı ara sokakta aynı silahla intihar etti. Gülsüm Şengül ağır yaralandı, Enes Gergüs hayatını kaybetti.



Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi Kılıç Ali Sokak'ta bulunan bir parkta geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle oldu. Paktan peş peşe gelen silah seslerini duyan mahalleli durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri parkta yerde yatan Gülsüm Şengül'ü gördü ağır yaralı olduğu belirlenen Gülsüm Şengül hemen hastaneye kaldırıldı.





Çevredekilerin olay yerinden birinin de kaçarak gittiğini gördüklerini söylemesi üzerine çalışmalarını devam ettiren ekipler kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis olay yerinden kaçan kişinin Enes Gergüs olduğunu belirleyip aramaya başladı. Çalışmalar sürerken, Gergüs bir sokakta başına ateş ederek intihar ettiği haberi alındı. Gergüs'ün cesedi ara sokakta bulundu ve Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.





KONUŞMAK İÇİN PARKA ÇAĞIRMIŞ



Konuyla ilgili yapılan araştırmalardan sonra iddiaya göre, Enes Gergüs ve Gülsüm Şengül, daha önce aynı tekstil fabrikasında çalıştıkları ve Gergüs'ün Şengül'e platonik aşk beslediği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde, Şengül nişanlandı bunu öğrenen Gergüs konuşmak için parka çağırdı. Parkta konuştukları sırada silahını çıkartarak Şengül'ün başına ve karnına doğru ateş etti.