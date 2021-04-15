QNB Finansbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? QNB Finansbank çalışma saatleri 2021!

Qnb Finansbank çalışma saatleri 2021, bankaya gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çek, senet, kredi, hesap açma ve kapama gibi işlemlerini doğrudan şubede gerçekleştirmek isteyenler banka çalışma saatleri içerisinde işlerini tamamlamalıdır. Bankadaki işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, Qnb Finansbank'ın hem açılış hem de kapanış saatini araştırıyor. Buna göre; Qnb Finansbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, Qnb Finansbank çalışma saatleri 2021

QNB FİNANSBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye'de birden fazla şubesi bulunan bankalar arasına adını yazan Qnb Finansbank günümüzde global çapta müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.4 gün önce

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Ülkemizde hemen hemen her ilinde bulunan Qnb Finansbank çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Qnb Finansbank Sabah 10:00'da açılmaktadır. Akşam saat 16.30'da mesai bitmektedir. Hafta sonu açık şube bulundurmaz. Ayrıca şubeler kapalı olduğunda ATM, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı aracılığıyla da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

QNB FİNANSBANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ;

Türkiye'de halka açılan ilk özel sektör bankası olan Qnb Finansbank açılış ve kapanış saati;

Qnb Finansbank açılış saati: 10:00

Qnb Finansbank kapanış saati: 16:30