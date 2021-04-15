Sağlık çalışanın gözünü delmişti! Adli Tıp hasar raporu verdi

SAĞLIK ÇALIŞANINI GÖZÜNDE HASAR OLUŞTU

Soruşturma sonunda Rıfat Babayiğit'e saldırgan Furkan Toraman'ın "Senin kanını emerim, senin kanını içeceğim" diyerek tehditler savurduğu kaydedilmiş ve tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Furkan Toraman için 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün ikinci celse göründü. Geçtiğimiz celse, Sanık Furkan Toraman'ın avukatı tutukluluğa itiraz etmişti. Dosya, itiraz üzerine Ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme tutuklunun devamına karar verdi.



Sanık Furkan avukatı bunun üzerine sabit ikametgah sahibi olduğunu, tahliye edilmezse adil yargılanma hakkı çerçevesinde gelecek selce duruşmada hazır edilmesini talep etti.