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Giriş Tarihi: 15.4.2021 12:57 Son Güncelleme: 15.4.2021 13:14

Sağlık çalışanın gözünü delmişti! Adli Tıp hasar raporu verdi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sağlık çalışanın gözünü delmişti! Adli Tıp hasar raporu verdi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskesini doğru takması uyarısında bulunduğu kişi tarafından sağlık çalışanı 'in darp edilmesine ilişkin yapılan yargılamada dosya, Adli Tığ Kurumuna gönderildi. Kurum, sağlık çalışanının gözünde meydana gelen hasara ilişkin rapor verecek.

25 Eylül 2020'de hastaneye gelen taraflar arasında maske takılmaması nedeniyle tartışma yaşandığı, Furkan Toraman'ın "Senin kanını emerim, senin kanını içeceğim" diyerek tehdit etmişti. Tartışmanın bunun üzerine kavgaya dönüşmüş ve tarafların karşılıklı olarak birbirlerini darp etmişti.

Maske” uyarısı yaptığı için darp edilmişti... O anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı!

SAĞLIK ÇALIŞANINI GÖZÜNDE HASAR OLUŞTU

Soruşturma sonunda Rıfat Babayiğit'e saldırgan Furkan Toraman'ın "Senin kanını emerim, senin kanını içeceğim" diyerek tehditler savurduğu kaydedilmiş ve tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Furkan Toraman için 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün ikinci celse göründü. Geçtiğimiz celse, Sanık Furkan Toraman'ın avukatı tutukluluğa itiraz etmişti. Dosya, itiraz üzerine Ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme tutuklunun devamına karar verdi.

Sanık Furkan avukatı bunun üzerine sabit ikametgah sahibi olduğunu, tahliye edilmezse adil yargılanma hakkı çerçevesinde gelecek selce duruşmada hazır edilmesini talep etti.

ADLİ TIP KARAR VERDİ

Tutukluluk devamı konusunda cumhuriyet savcısının görüşü soruldu. Dosyadaki delil durumu göz önünde alındığında tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Adli tıp kurumundan kati rapor alınmasının beklenmesine, suçun vasıf ve mahiyetinin bu raporla belirleneceği göz önüne alınarak kaçma şüphesi bulunması ve tutuklu makul süreyi aşmaması nedeniyle Furkan Toramanın tutukluluk haline devamına karar verildi. Dosya, Adli Tıp kurumu raporunun dönüşü beklenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

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Sağlık çalışanın gözünü delmişti! Adli Tıp hasar raporu verdi
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