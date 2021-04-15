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Giriş Tarihi: 15.4.2021 13:30

’da 2 okul ile 15 eve karantina!

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Sakarya’da 2 okul ile 15 eve karantina!

Kontrollü normalleşme sürecinde yüz yüze eğitimin başladığı ’da iki okulda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine eğitim-öğretime 10 gün ara verilirken, 15 konut için de karantina kararı alındı.

Sakarya'nın Karasu İlçesinde Pandemi nedeniyle 2 okulda eğitime ara verildi. Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Aziziye İlkokulu ve Sezi Eratik Ortaokulu karantina altına alındı. Her iki okulda covid tanısı konan vakaların ve çok sayıda temaslının olması nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçildi. Aziziye İlkokulu ve Sezi Eratik Ortaokulu'nda 13.04.2021 tarihinden itibaren 10 gün süreyle örgün eğitime ara verilip, uzaktan eğitime devam edilecek.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 13 Nisan 2021 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı 73 nolu kararla aynı zamanda 15 konut karantina altına alındı. Söz konusu kararla Yalı'da 4, İncilli'de 6, Kabakoz'da 2, Tepetarla ve Yuvalıdere mahallelerinde birer konut 8 ile 10 gün süreler aralığında karantinada kalacak.

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Sakarya’da 2 okul ile 15 eve karantina!
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