Sakarya'da yangın faciası! Ev küle döndü...

Yangın, gece saat 03.30 sıralarında Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi Güneytepe Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Şahin'e ait iki katlı evin baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.