Şanlıurfa Kalesi'nden düştü! Kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Balıklıgöl Platosunda sabah saatlerinde bir kişinin yerde cansız şekilde yattığını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Şahsın öldüğü belirlenirken nasıl öldüğü ise araştırılıyor.

Alınan bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl Platosunda bulunan Şanlıurfa Kalesi'nde meydan geldi. Sabah saatlerinde bir kişinin kanlar içerisinde yer yattığını fark edenler sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri orta yaşlarda olan adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirdi. Şahsın gece saatlerinde kaleden düştüğü tahmin ediliyor. Emniyet ekiplerinin olay yerine intikal etmesinin ardından savcının yaptığı inceleme sonrası adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili çalışma başlatıldı.