Sardala Koyu’nda plaj temizliği

Kocaeli Kandıra'daki saklı cennet olarak bilinen Sardala Koyunda, farkındalık için plaj temizliği yapıldı.,Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) ve Kandıra Belediyesi tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen temizlik farkındalığı etkinliğine Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, başkan Yardımcısı Mustafa Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve ilgili kurumların şube müdürleri, ve öğrenciler katıldı.