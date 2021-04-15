Selçuk'ta tarihi eser operasyonuna 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adreste tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.







Adrese baskın düzenleyen ekipler Helenistik, Roma ve çeşitli İslam devletleri dönemlerine ait 50 gümüş ve bronz sikke, 20 pişmiş toprak kandil, 5 insan başı heykeli, 2 yüzük, 6 metal minyatür kuş heykeli, 1 mühür, 2 minyatür obje, 1 minyatür kap, 1 taş ağırlık, 1 baykuş tasvirli heykel, 2 insan kabartmalı pişmiş toprak levha olmak üzere toplam 91 tarihi eser ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.







Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.