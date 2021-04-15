Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Selçuk'ta tarihi eser operasyonuna 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 15.4.2021 17:06

'ta tarihi eser operasyonuna 2 gözaltı

DHA
Selçuk'ta tarihi eser operasyonuna 2 gözaltı

’in ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli tarihi dönemlere ait 50 gümüş ve bronz sikke ile çok sayıda eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adreste tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.



Adrese baskın düzenleyen ekipler Helenistik, Roma ve çeşitli İslam devletleri dönemlerine ait 50 gümüş ve bronz sikke, 20 pişmiş toprak kandil, 5 insan başı heykeli, 2 yüzük, 6 metal minyatür kuş heykeli, 1 mühür, 2 minyatür obje, 1 minyatür kap, 1 taş ağırlık, 1 baykuş tasvirli heykel, 2 insan kabartmalı pişmiş toprak levha olmak üzere toplam 91 tarihi eser ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.



Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuk'ta tarihi eser operasyonuna 2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA