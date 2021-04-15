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Giriş Tarihi: 15.4.2021 11:23

nasıl alınır? Şehirler arası seyahat yasağı için izin belgesi alma işlemi

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat yasağı için izin belgesi alma işlemi

Yayımlanan son genelges ile şehirler arası seyahat yasağı getirildi. Zorunlu haller dışında özel araçlar ile seyahat edilemeyecek, seyahate çıkmadan önce de alınması gerekecek. Seyahat İzin Belgesi almak isteyen vatandaşlar, E Devlet veya hattı üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirler. Buna göre, şehir dışı özel araç ile seyahat için seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte, ve telefon ile seyahat izin belgesi alma adımları...

Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası Ramazan'ın ilk iki haftası şehirler arası seyahat yasağı getirildi. Bu nedenle vatandaşlar, almadan özel araç ile seyahat edemeyecekler. İçişleri Bakanlığınca yeni bir koronavirüs genelgesi yayımlanması sonrası, "şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır?" sorusu, özel araç ile seyahat edecek yolcular için merak konusu oldu.

ve telefon üzerinden seyahat izin belgesi oluşturm adımları, şöyle:

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat yasağı için izin belgesi alma işlemi

E DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU!

başvuruları üzerinden yapılabilecek.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat yasağı için izin belgesi alma işlemi

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat yasağı için izin belgesi alma işlemi

KİMLER SEYAHAT İZNİ ALABİLİR?

Hafta içi Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,

doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeyi davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat yasağı için izin belgesi alma işlemi

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat yasağı için izin belgesi alma işlemi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre kısmi kapanma için alınan tedbirler şöyle;

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan zaman aralığında, zorunlu haller dışında toplu ulaşım vasıtaları (uçak, otobüs, tren, gemi) dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecek

Toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat yasağı için izin belgesi alma işlemi

Hastalık, ölüm, eğitim gibi bazı durumlarda, muaf sayılan kişiler İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek

Şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak

Geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek

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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat yasağı için izin belgesi alma işlemi
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