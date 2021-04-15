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Giriş Tarihi: 15.4.2021 11:54

vatandaşları uyardı: Mesajlara dikkat edin!

MİHRİBAN KOÇAKER
SİBERAY vatandaşları uyardı: Mesajlara dikkat edin!

Dolandırıcılar Covid-19 pandemisini bile fırsata çevirmeye çalıştı. vatandaşı uyardı. Cep telefonunuza maske cezası aldığınıza dair bir mesaj gelirse dikkat edin!

Her kriz anını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılar bu kez koronavirüs pandemisini kullanıyor.

Ceza yahut yardım iddiası ile vatandaşlara mesaj gönderen dolandırıcılar, vatandaşların malına göz dikiyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, konuyla ilgili vatandaşları uyardı.

Vatandaşlara haklarında maske cezası yazıldığına dair mesaj gönderen dolandırıcılar ile ilgili olarak SİBERAY'ın yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcıların Oltasına Düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim."

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SİBERAY vatandaşları uyardı: Mesajlara dikkat edin!
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