Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sokağa çıkma yasağı uygulanmayan saatlerde özel araçla seyahat edilebilir mi? Özel araç şehirler arası seyahat yasak mı?
Giriş Tarihi: 15.4.2021 08:49

uygulanmayan saatlerde özel araçla seyahat edilebilir mi? Özel araç şehirler arası seyahat yasak mı?

Sokağa çıkma yasağı uygulanmayan saatlerde özel araçla seyahat edilebilir mi? Özel araç şehirler arası seyahat yasak mı?

Ramazan ayının ilk gününde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda birtakım tedbir kararları alındı. Alınan kararların içeriği ve detayları, genelgesi ile kamuoyu ile paylaşıldı. Kısmi kapanma başlığı altında alınan tedbirler yönelik oluşan soru işaretleri de yine Bakanlık’ın resmi internet sitesindeki “Sıkça sorulan sorular” bölümünde giderildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre “ uygulanmayan saatlerde özel araçla seyahat edilebilir mi?”

Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının dışında kalan saatlerde özel araçları ile seyahat etmek isteyenler, konuyla ilgili resmi açıklamaları takip ediyor. Bakanlık tarafından yapılan bu soruya verilen cevapta, herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı gün ve saatlerde özel araçla seyahat edilmesinde sakınca olmadığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMAYAN SAATLERDE ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünde bu soruya verilen yanıt şu şekilde:

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.

Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokağa çıkma yasağı uygulanmayan saatlerde özel araçla seyahat edilebilir mi? Özel araç şehirler arası seyahat yasak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA