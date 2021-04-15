Sokağa çıkma yasağı uygulanmayan saatlerde özel araçla seyahat edilebilir mi? Özel araç şehirler arası seyahat yasak mı?

Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının dışında kalan saatlerde özel araçları ile seyahat etmek isteyenler, konuyla ilgili resmi açıklamaları takip ediyor. Bakanlık tarafından yapılan bu soruya verilen cevapta, herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı gün ve saatlerde özel araçla seyahat edilmesinde sakınca olmadığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMAYAN SAATLERDE ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünde bu soruya verilen yanıt şu şekilde: