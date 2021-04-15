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Giriş Tarihi: 15.4.2021 19:33 Son Güncelleme: 15.4.2021 19:39

Son dakika - 'nde korkutan deprem! ’da da hissedildi...

Son dakika - Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla’da da hissedildi...

ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ili ilçesi açıklarında 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar merkez üssüne yakın çevre illerde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Muğla - Datça açıklarında saat 19.15'de 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.30 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: EGE'DE 3.6 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Muğla Datça'da da hissedilen son dakika Ege Denizi deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;



KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabı üzerinde yapılan açıklamaya göre Oniki Adalar bölgesinde yerin 4.4 kilometre derinliğinde saat 19.15'te meydana gelen depremin şiddeti 3.7 olarak belirtildi.

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafında paylalışan bilgilere göre ise 3.6 şiddetindeki deprem yerin 7.30 kilometre derinliğinde saat 19.15'te meydana geldi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜN HARİTA ÜZERİNDEKİ KONUMU

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Son dakika - Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla’da da hissedildi...
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