Son dakika - Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla’da da hissedildi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Muğla - Datça açıklarında saat 19.15'de 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.30 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Muğla Datça'da da hissedilen son dakika Ege Denizi deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;
Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabı üzerinde yapılan açıklamaya göre Oniki Adalar bölgesinde yerin 4.4 kilometre derinliğinde saat 19.15'te meydana gelen depremin şiddeti 3.7 olarak belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafında paylalışan bilgilere göre ise 3.6 şiddetindeki deprem yerin 7.30 kilometre derinliğinde saat 19.15'te meydana geldi.