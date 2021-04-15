SON DAKİKA HABERİ: Emel Çurku 'zayıflama ilacı'ndan öldüğü iddia edilmişti! Ailesinden ilk açıklama geldi

Konak'ın Mersinli Mahallesi'ndeki evlerinde ailesi ile yaşayan Emel Çurku, geçen 9 Mart sabahı yatağından kalktığında annesine kendisini iyi hissetmediğini söyledikten bir süre sonra fenalaşıp, yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çurku'nun kalp krizi geçirdiğini belirleyip, genç kadını hastaneye kaldırdı. Çurku, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ön otopsi raporunda 'kalp krizinden' yaşamını yitirdiği belirtilen genç kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Otopsinin ardından Bornova ilçesinde toprağa verildi. Genç kadının kesin ölüm nedeninin, otopsi raporunun çıkmasının ardından netlik kazanacağı bildirildi. Genç kadının ölümünü şüpheli bulan polis, soruşturma başlattı. Çurku'nun ailesi ve arkadaşlarının ifadelerine başvuruldu.