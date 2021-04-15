Son dakika haberi: Esenler'de koca dehşeti! Eşini rehin alıp arkadaşını silahla vurdu

Son dakika haber! Olay İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Tekstilkent B-16 Blok'ta bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre İ.H.G., boşanma aşamasında olduğu eşi Y.G. ile konuşmak için çalıştığı iş yerine geldi. İkili kısa bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başlayınca Y.G.'nin arkadaşı M.Ç. tarafları ayırmak istedi.