Son dakika haberi: Esenler'de koca dehşeti! Eşini rehin alıp arkadaşını silahla vurdu

Son dakika haber! Olay İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Tekstilkent B-16 Blok'ta bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre İ.H.G., boşanma aşamasında olduğu eşi Y.G. ile konuşmak için çalıştığı iş yerine geldi. İkili kısa bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başlayınca Y.G.'nin arkadaşı M.Ç. tarafları ayırmak istedi.
Duruma sinirlenen İ.H.G. yanında getirdiği silahla M.Ç.'yi bacağından vurdu. Hırsını alamayan koca daha sonra eşini rehin alarak iş yerinin bodrum katına indi. Bu esnada iş yerinde bulunan diğer çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırırken polis ise çevrede güvenlik önlemleri alırken.
POLİS İKNA ETTİ TESLİM OLDU
Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dehşet saçan kocayı sakinleştirmek için harekete geçti. İ.H.G., polisin uzun ikna çabalarının ardından eşi Y.G.'yi bırakarak teslim oldu. Ekipler İ.H.G.'yi gözaltına aldı. Korku dolu anlar yaşayan Y.G. ise tedbir amaçlı ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
SİLAH ZORUYLA İÇERDEKİLERİ DIŞARIYA ÇIKARDI
Görgü tanığı Nermin Çağırdar, "İlk kızın bağırış seslerini duydum. Kızı sürükleyerek iş yerine soktu. Daha sonra silah zoruyla içerdekileri dışarıya çıkardı. Polisler geldi.
Yaralıyı ben görmedim, sanırım iki el ateş etmiş. İş yerinde arkadaşına müdahale etmek isteyen arkadaşını vurmuş. Hastanelik oldu. Onu da götürdüler" diye konuştu.