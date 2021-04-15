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Giriş Tarihi: 15.4.2021 09:42 Son Güncelleme: 15.4.2021 09:53

başladı! trafiği rahatladı! İşte

DHA
Kademeli mesai başladı! İstanbul trafiği rahatladı! İşte yol durumu

Kamuda bugünden itibaren uygulamasına geçildi. Alınan tedbirler nedeniyle trafiği sabah saatlerin yüzde 26’lara kadar indi. Vatandaş, “Kısıtlama faydalı oldu. Yoğunluk azaldı” dedi.

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle bugünden itibaren kamuda kademeli mesai uygulanması başlatıldı. Sabah saatlerinde trafiğin diğer günlere göre azaldığı görüldü.

Sabah 08.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında yoğunluk yüzde 26 olarak ölçüldü.



"KISITLAMA FAYDALI OLDU"

Alınan koronavirüs tedbirlerin etkili olduğunu ve diğer günlere kıyasla daha az kişinin olduğunu söyleyen Narin Yılmaz "Alınan tedbirler etkili oldu. Devlet memurları daha erken girip çıkıyor. Bizim gibi özel sektörde çalışanlar saatlerde düzenlemeye gittik. Burada ramazan ayının da avantajı var. Perpa bir dünya ticaret merkezi. Çok fazla insan girip çıkıyor. Bu da bizi olumlu etkiliyor. İnsanların giriş çıkış saatini etkiledi. Kısıtlama faydalı oldu. İnşallah hep birlikte atlatırız" dedi.

"YOĞUNLUK AZALDI"

Hamdi Şahin "Kısıtlamanın etkili olduğunu görüyorum. Ama bazı insanlarımız duyarsız. Sosyal mesafeye uymuyorlar. Maske takmayı bırakıyorlar. Yani bu hastalığı önemsemiyorlar. O yüzden yanlış. Sağlık bakanı ne yapsın? Kısıtlama etkili oldu. Metrobüslerde yoğunluk azaldı. Ulaşım da azaldı. İnşallah hep böyle olur." diye konuştu.



İşte yol durumu:

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Kademeli mesai başladı! İstanbul trafiği rahatladı! İşte yol durumu
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