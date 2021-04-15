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Giriş Tarihi: 15.4.2021 15:07 Son Güncelleme: 15.4.2021 15:23

haberi: 'de dehşeti! Kimliğini duyan şaştı kaldı

İHA
Son dakika haberi: Mersin'de taksici dehşeti! Kimliğini duyan şaştı kaldı

haberleri... 'de bir taksicinin yaptıklarını bu kadarına da 'pes' dedirtti. Ticari taksi sürücüsünün yolda yürüyen bir kadına yaşattığı dehşet, bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Taksi sürücüsünün yol ortasında bir süre takip edip kadının üzerine araç sürerek çarpmasına ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Taksicinin kimliği ise şaşırttı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haber.. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana geldiği öne sürülen olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülere göre, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsü, bir süre takip ederek taciz ettiği kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yer düşen kadın çağlık çığlığa bağırmaya başladı. Acı içinde feryat eden kadının çığlıkları bölgede yankılanırken, aracından inen taksi sürücüsü ise bir süre etrafına bakındı.

SON DAKİKA: Mersin'de sosyal medyada 'sapık taksici' olarak yayınlanan olayın aslı başka çıktı!

Dehşeti yaşayan kadın, daha sonra eliyle aracı yumruklayıp sürücüye bağırarak olay yerinden uzaklaştı. Ticari taksi sürücüsünün yol ortasında dehşeti yaşattığı kadının, sürücünün eve dönmeye ikna etmeye çalıştığı kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: Mersin'de taksici dehşeti! Kimliğini duyan şaştı kaldı
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