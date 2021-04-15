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Giriş Tarihi: 15.4.2021 11:49 Son Güncelleme: 15.4.2021 11:54

: 'tan uzaktan eğitime geçiş açıklaması: 18 milyon öğrencinin...

AA
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitime geçiş açıklaması: 18 milyon öğrencinin...

: Selçuk uzaktan eğitime geçiş ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Selçuk, "Ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de 'Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz' derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkanı var. Lütfen ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım" açıklaması yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin geleceği için Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını isteyerek, "Ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de 'Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz' derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkanı var" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, sınıfta ders dinleyen öğrencilerin bulunduğu fotoğraf karesini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere burada, ne yüz yüze eğitime başladığımızda duyduğumuz sevinci ne uzaktan eğitimi etkin bir şekilde sürdürebilmek için verdiğimiz çabayı... Ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de 'Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz' derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkanı var. 1 milyon öğretmenin ve 18 milyon öğrencinin duygularını bir cümleye sığdıramıyoruz. Yine de deneyeceğim: Lütfen, ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım; hepimiz, hepimiz ve hepimiz..."

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SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitime geçiş açıklaması: 18 milyon öğrencinin...
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