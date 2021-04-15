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Giriş Tarihi: 15.4.2021 12:02 Son Güncelleme: 15.4.2021 12:03

haberi: Soru 'dan geldi! cevapladı... Akrabalarımla görüşmemek günah mı?

Son dakika haberi: Soru Rusya'dan geldi! Nihat Hatipoğlu cevapladı... Akrabalarımla görüşmemek günah mı?

ekranlarında ’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınlanan İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyici sorularıyla dolup taştı. 'dan bağlanan bir izleyici " Akrabalarımla görüşmemek günah mı?" diye sordu. Hatipoğlu " Bayramdan, bayrama görüşebilirsiniz fakat bütünüyle küsmek doğru değildir. Zarar veriyorsa evine gitmek, evinize çağırmak zorunda değilsiniz” diyerek yanıtladı...

Bu sene Turkuvaz Medya Merkezi'nde kurulan yeni ve görkemli stüdyodan izleyicilerin soruları yanıt buluyor. Pandemi dolayısıyla bu yıl da seyircisiz gerçekleşen iftar ve sahur programlarında bir ilk yaşandı. Hatipoğlu, izleyicilerine sorularınızı sormak için zoom üzerinden bağlanın burada yanıtlayacağız dedikten sonra birçok izleyici sorularını sormak için yayına bağlanarak sorularını sordular.

BANA ZARAR VEREN AKRABALARIMDAN UZAK DURMANIN GÜNAHI VAR MI?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Rusya'dan bağlanan izleyicisi Akrabalarım bana zara veriyor onlardan uzak durmaya çalışıyorum bir günahı var mıdır? Sorusuna karşılık size zarar veren, sıkıntı oluşturan bir akrabayla bağınızı devam ettirmek zorunda değilsiniz.

Bayramdan, bayrama görüşebilirsiniz fakat bütünüyle küsmek doğru değildir. Zarar veriyorsa evine gitmek, evinize çağırmak zorunda değilsiniz." diyerek yanıtladı

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Son dakika haberi: Soru Rusya'dan geldi! Nihat Hatipoğlu cevapladı... Akrabalarımla görüşmemek günah mı?
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