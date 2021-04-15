Son dakika haberi: Soru Rusya'dan geldi! Nihat Hatipoğlu cevapladı... Akrabalarımla görüşmemek günah mı?

Bu sene Turkuvaz Medya Merkezi'nde kurulan yeni ve görkemli stüdyodan izleyicilerin soruları yanıt buluyor. Pandemi dolayısıyla bu yıl da seyircisiz gerçekleşen iftar ve sahur programlarında bir ilk yaşandı. Hatipoğlu, izleyicilerine sorularınızı sormak için zoom üzerinden bağlanın burada yanıtlayacağız dedikten sonra birçok izleyici sorularını sormak için yayına bağlanarak sorularını sordular.