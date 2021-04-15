SON DAKİKA: Selvan Acar'ın katil kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı kalbine soktum





SELVAN'IN ANNESİ: BİR GÜN KIZIMI ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya ifadesinde, kızının 9 yıl önce Tanju Acar ile evlendiğini, 5 ve 8 yaşlarında iki kızlarının olduğunu belirterek, "Kızım ara sıra beni arayarak Tanju'nun kendisini darbettiğini söylüyordu. Yaklaşık 1 yıl kadar önce Selvan bana 'Anne ben Tanju'dan boşandım, Fethiye'nin Çalış Mahallesi'nde kendime ev tuttum, çalışacağım. İş buldum ama çocuklarımdan küçük olanı benimle. Büyüğü ise babasında. Sen çocuklarımdan küçük olanına bakabilir misin?' dedi. Bunun üzerine torununu alarak yayladaki evime gittim. Selvan her hafta yanıma geliyordu. Tanju'nun kendisini takip, rahatsız, tehdit ve darbettiğini, 'Bugün olmazsa yarın ama mutlaka bir gün seni öldüreceğim' dediğini söyledi. Kızım Tanju'dan çok korkuyordu. Tanju bana da 'Bir gün Selvan'ı öldüreceğim' demişti" dedi.