Tanju Acar'ın eşi Selvan Acar'ı katlettiği şeytani plan deşifre oldu





Olay tarihinde de eşini bıçakladığı zaman, evde eşini aldattığını iddia ettiği şahsın tamamen uydurma olduğunu, aslında öyle bir şahsın olmadığını anlattı. Ben bu şahsı cezaevine gelmeden önce hiç tanımazdım ama yaşadığım vicdan azabı nedeniyle bunları anlatmak istedim."