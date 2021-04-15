Tavsiye üzerine başladığı işin ticaretini yapıyor

Harran Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi 27 yaşındaki genç girişimci Serbar Koncak, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da katıldığı dış ticaret uzmanlığı eğitiminde hazırlanan projede solucan gübresi ihracatı ile ilgili çalışma sonrası elde ettiği organik gübre ile ticarete atıldı.

Proje kapsamında ailesinin de desteğiyle 200 bin solucanla organik gübre elde etmeye başlayan Koncak, bir yılın ardından 6 milyon solucanla üretimine devam ediyor.

Gübreyi önce küçük bir bahçede denemesini yapan Koncak, bölgede rağbet görmeye başlayan solucan gübresi için üretici ve çiftçilerle görüşmelere başladı.

"ONCA YIL OKUL OKUDUN, BUNUN İÇİN Mİ?' DİYE SORANLAR OLDU"

Gübre üretim fikrini yakınlarıyla paylaştığında eleştiri aldığını belirten Serbar Koncak, "Çevremdekiler bana yapamazsın, boşuna girişme bu işe dediler ancak ben inandım, risk alıp başladım ve başardım. Katıldığım dış ticaret uzmanlığı eğitiminde bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine araştırmaya yapmaya başladım ve bu gübrenin toprağın verimini ve kalitesini arttıracağına inandım, o şekilde başladım. 200 bin solucanla başladım, bir yıldan fazla oldu devam ediyorum ve şu anda 6 milyon civarında solucanımız var. Kadın girişimci olarak bölgede yeni bir istihdam alanı olabilir. Bölgemizde kadın olmak zor hele ki kadın olarak işe başlamak daha zordur ama insan inanınca başarıyor. Çevremde çok eleştirildim, yakınlarımdan bana 'onca yıl okul okudun, bunun için mi' diyenler bile oldu ama ben başardığıma inanıyorum. Bence başlamak başarmanın yarısıdır, kadın girişimcilerin çekinmemesi gerekiyor. Eleştiri mutlaka alacaklardır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu konuda kadınlar eleştiriliyor. Bunları dinlemeyip başlamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"PAZAR OLUŞTURMAYA BAŞLIYORUZ"

Pazar konusunda çiftçi ve üreticilerle görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Koncak, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz gübreyi çiftçilere, mantar üreticilerine, çiçekçi ve gübre satıcılarına verdik, bu şekilde pazarı oluşturmaya başlıyoruz. Hedefim ilk başta Siverek çevresi, daha sonra bölgenin tamamına gübre yetiştirmek çünkü ben bölgemizin topraklarının verimli olduğuna inanıyorum. Kimyasallardan dolayı topraklarımız çoraklaşmaya başladı. Amacım tekrar topraklarımızı geri kazanmak. Solucanların sindirim sistemlerinde toprak için yararlı mikroorganizmalar var. Bu gübre toprağa karıştığı zaman toprak bitki besin maddeleri açısından zenginleşiyor. Bitkinin kök ve kök çevresini hastalıklardan koruyor, sağlıklı büyümesini sağlıyor ki aynı zamanda hızlı verim almanızı sağlıyor."

Yaşanan kuraklık nedeniyle son dönemlerde gübre satışlarında ciddi bir artış olduğunu dile getiren Koncak, özellikle fıstık bahçelerinde kullanımın arttığını söyledi.