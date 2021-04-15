Teşvikiye Camii Cuma namazıyla ibadete açılıyor

İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda bulunan, ünlü simaların cenazelerinin kaldırıldığı Teşvikiye Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınmıştı. Kasım 2018'de çalışmaları başlayan projede cami ibadete kapatılarak çevresinde şantiye alanı oluşturuldu.Sultan 3. Selim'in 1794- 1795 yıllarında gezileri sırasında namaz kılması için yapılan ahşap mescit, Nişantaşı'nın o zamanlar boş olan arazisindeki ilk binaydı. Küçük ve bakımsız olduğundan mescidin yerine 1854 yılında Sultan Abdülmecid Teşvikiye Camisi'ni inşa ettirmişti. Sultan Abdülmecit'in Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na taşınması ile saraya yakın olmak isteyen dönemin ileri gelenlerinin taşınmasıyla Nişantaşı hızla gelişmişti. Tarihi caminin yıpranan yüzeyi, statik yapısı ve süslemeleri restorasyon kapsamında yenileniyor. Caminin yanına küçük bir konteynır mescid konulmuştu.Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile Teşvikiye Camii'nin yarın Cuma namazı ile birlikte ibadete tekrar açılacağını duyurdu.