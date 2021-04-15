Torbacı operasyonlarında 3 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tabanca fşeği, 558,30 gram sentetik kannabinoid, 1,32 gram eroin, 35 adet Captagon hap, 5,64 gram esrar, 100 gram esrar tohumu, 21 adet dişi hint keneviri, 0,55 gram uyuşturucu üretiminde kullanılan AMG ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 49 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptıkları çalışma neticesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarınn peşine düştü. Yaklaşık 4 gün süren çalışmalarda 49 kişi yakalandı. Kişilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tabanca fşeği, 558,30 gram sentetik kannabinoid, 1,32 gram eroin, 35 adet Captagon hap, 5,64 gram esrar, 100 gram esrar tohumu, 21 adet dişi hint keneviri, 0,55 gram uyuşturucu üretiminde kullanılan AMG ele geçirildi. Yakalanan 49 kişiden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.