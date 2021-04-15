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Giriş Tarihi: 15.4.2021 10:13

Tren yolundaki enkaz kaldırıldı, seferler yeniden başladı

İHA
Tren yolundaki enkaz kaldırıldı, seferler yeniden başladı

’da tren kazasının yaşandığı Pozantı İstasyonun’da enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından -Adana arası tren seferleri yeniden başladı.

Boğazköprü'den Mersin'e konteyner taşıyan yük treninin önünde bulunan arızalı tren ile çarpışması sonucu yaşanan tren kazasının ardından, Pozantı İstasyonu'ndaki onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla trenler yeniden hizmet vermeye başladı. Enkazın gece geç saatlere kadar süren çalışmayla kaldırılmasının ardından, hasar gören hatlarda ve raylardaki onarım da tamamlandı. Bakım ve onarım çalışmalarının ardından raylar yeniden kullanıma açıldı. Pozantı İstasyonu'na gelen trenler, düşük hızda geçiş yaptı.
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Tren yolundaki enkaz kaldırıldı, seferler yeniden başladı
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